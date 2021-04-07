Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Milletimize başsağlığı diliyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi, eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz'' dedi. Erdoğan, ''Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği kabullenemeyenler var. Terör koridoru oluşturma projesinden vazgeçmeyenler var. İçeride siyasetini kendi ülkesinin felaketi üzerine kuranlar var. Proje partiler, proje kampanyalar üzerinden bizi yıpratmaya çalışanlar var. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki kazanımlarından asla vazgeçmeden, çok daha iyisi, çok daha hayırlısı için sıkı bir şekilde çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi, eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte gelin tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım.

Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği kabullenemeyenler var. Terör koridoru oluşturma projesinden vazgeçmeyenler var. İçeride siyasetini kendi ülkesinin felaketi üzerine kuranlar var. Proje partiler, proje kampanyalar üzerinden bizi yıpratmaya çalışanlar var. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki kazanımlarından asla vazgeçmeden, çok daha iyisi, çok daha hayırlısı için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Biz ramazan ayındaki tedbirlerimizi vaka sayılarımızı birkaç bine düşürebilirsek, yaz aylarındaki ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde bir yaz sezonunu daha kaçırmakla kalmayacak, pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ruhumuzu zenginleştirirken, tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız.

'Sabreden zafere ulaşır' diyerek her birimiz kendi alanımızda üzerimize düşenleri yerine getireceğiz.

Türkiye'nin en önemli sorunu, muhalefetin duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zat yarısı yalan, yarısı yanlış olduğu halde atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor. Aynı yanlışı tekrar ediyor. Karşımızda öyle şekilsiz bir malzeme var ki, neresini düzelteceğimizi bilmiyoruz. Bu zat son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amirallerin bildirisine sert tepki: Bunun hesabını vereceksiniz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amirallerin bildirisine sert tepki: Bunun hesabını vereceksiniz
Abone Ol Google News
Antalyada kan donduran cinayet

Antalya'da kan donduran cinayet

​Cesedi foseptikten çıktı, kaybolan kafası didik didik aranıyor.
Sahilde korkutan manzara

Sahilde korkutan manzara

​Suyun üzerinde yeşil, sarı, kırmızı veya beyaz renkte görülüyor.
Konyada gösteri uçağı düştü

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

​AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda hitap ediyor.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.
Herkese ilginç geliyor

Herkese ilginç geliyor

​Yıllık 2 milyon dolar kazanıyor, geçen hafta Fransa da istedi.

​Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisine tepki.

Otoyolu bastılar

Otoyolu bastılar

Büyük fareler görenleri şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.