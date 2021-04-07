Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi, eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Hep birlikte gelin tüm şehitlerimizin ruhuna Fatiha okuyalım.

Uluslararası alanda Türkiye'nin geldiği kabullenemeyenler var. Terör koridoru oluşturma projesinden vazgeçmeyenler var. İçeride siyasetini kendi ülkesinin felaketi üzerine kuranlar var. Proje partiler, proje kampanyalar üzerinden bizi yıpratmaya çalışanlar var. Ülkemizin içerideki ve dışarıdaki kazanımlarından asla vazgeçmeden, çok daha iyisi, çok daha hayırlısı için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Biz ramazan ayındaki tedbirlerimizi vaka sayılarımızı birkaç bine düşürebilirsek, yaz aylarındaki ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde bir yaz sezonunu daha kaçırmakla kalmayacak, pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar ruhumuzu zenginleştirirken, tedbirlere riayet ederek salgının boynunu da Allah'ın izniyle kıracağız.

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'Sabreden zafere ulaşır' diyerek her birimiz kendi alanımızda üzerimize düşenleri yerine getireceğiz.

Türkiye'nin en önemli sorunu, muhalefetin duruşundaki bozukluktur. CHP'nin başındaki zat yarısı yalan, yarısı yanlış olduğu halde atomu parçalamanın formülünü bulmuş edasıyla sürekli konuşuyor. Aynı yanlışı tekrar ediyor. Karşımızda öyle şekilsiz bir malzeme var ki, neresini düzelteceğimizi bilmiyoruz. Bu zat son dönemde bol keseden vaatler sıralamaya başladı.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da düşen askeri uçakla ilgili açıklama

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