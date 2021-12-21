Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'e tebrik telefonu: Yakın koordinasyon sürdürülmeli

Bakan Soylu'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na 'Amerikan büyükelçisi' tepkisi: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile art arda görüşmeler gerçekleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Bakan Soylu, 'Amerikan büyükelçisiyle 4-5 defa oturacaksın, bunu matah diye servis edeceksin. Yazıklar olsun. Türkiye de bunu izleyecek. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin.' dedi.