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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'e tebrik telefonu: Yakın koordinasyon sürdürülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u arayarak tebrik etti. İki liderin görüşmesinde, Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda mutabık kalındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Almanya Başbakanı Scholze tebrik telefonu: Yakın koordinasyon sürdürülmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Fotoğraf: Arşiv)

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirtti.

ERDOĞAN'DAN ŞANSÖLYE'YE TEBRİK

Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

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"YAKIN KOORDİNASYON SÜRDÜRÜLMELİ"

İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.

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