Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Scholz'e tebrik telefonu: Yakın koordinasyon sürdürülmeli

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Erdoğan’ın telefonda görüştüğünü belirtti.
ERDOĞAN'DAN ŞANSÖLYE'YE TEBRİK
Hebestreit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şansölye'yi göreve başlamasından dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.
"YAKIN KOORDİNASYON SÜRDÜRÜLMELİ"
İki liderin "Türkiye ile Almanya arasındaki yakın koordinasyonu sürdürme isteği konusunda hemfikir" olduğunu aktaran Hebestreit, görüşmenin merkezinde ikili ilişkiler ve dış politika konularının bulunduğunu kaydetti.