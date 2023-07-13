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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez ziyareti ile ilgili önemli açıklama: Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlar

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyareti ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ziyaretten umutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazır olduğunu belirtti.

13:15 . 13/07/2023 Perşembe
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Muhammed bin Zayed - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Muhammed bin Zayed - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Önümüzdeki hafta Körfez ülkelerine düzenleyeceği ziyaret sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli bilgiler verdi.

Ziyaretten umutlu olduğunu belirten Erdoğan, Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazır olduğu bilgisini paylaştı.

"İlişkileri güçlendirelim istiyoruz"

Erdoğan şöyle konuştu;

  • Bu ziyarette umutlarımız var. Arkadaşlarımı önceden gönderdim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri buraları dolaştılar. Biz de bir heyetle gideceğiz. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni dolaşarak onlarla aramızdaki her türlü ilişkileri daha da güçlendirelim istiyoruz. Hatta bugün Muhammed bin Zayed aradı. Merak ediyorlar. Ne oldu, nasıl gitti falan. Dedik ki ‘Nasıl olsa Çarşamba günü sizdeyiz. Orada etraflıca bunları görüşürüz.’ Katar'dan oraya gideceğiz, Suudi Arabistan’a, Katar’a geçeceğiz ve umutluyum. Ön ziyaretlerde arkadaşlarımız belli bilgilendirmeleri yaptılar. Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkânımız olacak. Daha önce yaptığım görüşmelerde kendileri söyledi. ‘Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.’ Bunu bu ziyaretle birlikte de inşallah noktalamış olacağız. Bu yatırımlar belki bizde olacak, belki Suudi Arabistan’da, Katar’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü net mesaj: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü net mesaj: Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapıldığı Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Vilnius dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''NATO'nun Avrupa Antik Bölgesi'nde savunma ve güvenlik konuları bakımından asli istişare forumu olduğunu bir kez daha teyit ettik. Müttefikler arasındaki yaptırım ve kısıtlamaların kaldırılması vaadini de içerecek şekilde yenilenen savunma yatırımları, özellikle bu tür taahhütlerin kabulü mahiyetindedir'' açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, ''Avrupa Birliği üyelik sürecimizin yeniden canlandırılması noktasında olumlu bir kanaat hâkim. Türk ekonomisine çarpan etki yapacak Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerini de hızlandıracağız. Vize serbestisinde de mesafe alacağımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

#Körfez ziyareti
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#uçak dönüşü
#NATO
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