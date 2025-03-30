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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakanın alçakça sözlerine Türkiye'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakanın alçakça sözlerine Türkiye'den sert tepki

21:5930/03/2025, Pazar
G: 30/03/2025, Pazar
AA
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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haddini aşan sözlerle hedef alan İsrailli Bakan Saar'ın sözlerini "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti.
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haddini aşan sözlerle hedef alan İsrailli Bakan Saar'ın sözlerini "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan alçakça sözlerine Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Saar'ın sözleri "küstahça" olarak nitelendirilerek söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı,
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar
tarafından yapılan açıklamayı "küstahça" olarak nitelendirdi ve reddetti.
Bakanlık,
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar
'ın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Küstahça açıklamayı reddediyoruz"

"
(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz.
" ifadesinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu vurgulandı.

"Türkiye destek vermeye devam edecek"

Açıklamada, bu tutumun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz paylaşımda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Büyük Çamlıca Camii
'nde kılınan bayram namazı sonrası yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırıma değinerek, "
Siyonist İsrail'i Rabbim Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin.
" duasında bulunmuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Dışişleri Bakanlığı
#Gideon Saar

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