Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, düzensiz göç konulu toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan yabancıların durumu masaya yatırıldı, Avrupa Birliği mali imkan ve projeleri değerlendirildi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında düzensiz göç konulu toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Basına kapalı yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Fuat Oktay: Karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini beklemiyoruz
OYNAT 00:36
Fuat Oktay: Karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini beklemiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) 28'inci Dönem 46'ncı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini bekleyecek değiliz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek Cumhuriyetin 100'üncü yılına da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı bir yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin
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