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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna-Rusya heyetleri yarın büyük ihtimalle toplanamayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişime değindi. Müzakerelerin zaman kazanmak için yapılmasının yanlış bir strateji olacağını vurgulayan Kalın, "Müzakerelerin birkaç gün sonraya alınacağı bilgisi var. Heyetler yarın büyük ihtimalle toplanamayacak" diye konuştu. Rusya'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu da söyleyen Kalın, "Bu tutum barış ve müzakere sürecine katkı sağlamaz. Müzakerelerin ciddiye alınmasını istiyorsanız askeri hareketliliği geriye çekmeniz gerekiyor. Korkum askeri saldırıların artacağı yönünde." dedi. Kalın, Rusya'ya herhangi bir yaptırımın gündemde olmadığını ve Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek zorunda olduklarını da ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna-Rusya heyetleri yarın büyük ihtimalle toplanamayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altıncı gününe girdi. Birçok şehirde Rus güçlerinin saldırıları sürüyor. Konuya ilişkin katıldığı CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ateşkesin önemine vurgu yaptı.

"HEYETLER YARIN TOPLANAMAYACAK"

Müzakerelerin zaman kazanmak için yapılmasının yanlış bir strateji olacağını vurgulayan Kalın, "Müzakerelerin birkaç gün sonraya alınacağı bilgisi var. Heyetler yarın büyük ihtimalle toplanamayacak" diye konuştu. Rusya'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu da söyleyen Kalın, "Bu tutum barış ve müzakere sürecine katkı sağlamaz. Müzakerelerin ciddiye alınmasını istiyorsanız askeri hareketliliği geriye çekmeniz gerekiyor. Korkum askeri saldırıların artacağı." dedi.

"RUSYA'YA YAPTIRIM GÜNDEMİMİZDE YOK"

Kalın, Rusya'ya herhangi bir yaptırımın gündemde olmadığını ve ülkemizin çıkarlarını düşünmek zorunda olduklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna-Rusya heyetleri yarın büyük ihtimalle toplanamayacak
OYNAT 03:32
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ukrayna-Rusya heyetleri yarın büyük ihtimalle toplanamayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine değindi. Müzakerelerin zaman kazanmak için yapılmasının yanlış bir strateji olacağını vurgulayan Kalın, 'Müzakerelerin birkaç gün sonraya alınacağı bilgisi var. Heyetler yarın büyük ihtimalle toplanamayacak' diye konuştu. Rusya'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu da söyleyen Kalın, 'Bu tutum barış ve müzakere sürecine katkı sağlamaz. Müzakerelerin ciddiye alınmasını istiyorsanız askeri hareketliliği geriye çekmeniz gerekiyor. Korkum askeri saldırıların artacağı yönünde.' dedi.

"KORKUM SALDIRILARIN ARTACAĞI YÖNÜNDE"

Kalın'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Müzakereler zaman kazanmak, askeri strateji için kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakereler ortadan kalkar. İki tarafa da söylediğimiz bu. Müzakerelerin ilerletilmesi. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Büyük ihtimalle bir iki gün daha ertelenebilir. Tekrar bir araya gelecekler. sahadaki gelişmeler de bu süreci belirleyecek. Rusya'nın saldırıları sürerse büyük yıkımlar olursa Ukrayna tarafını masada tutmak zor olabilir. Ukrayna tarafına telkinlerimiz bu yönde oldu. Maksimalist bir takım talepleri var kırımın ilhakı Ukrayna'nın silahsızlandırılması NATO'ya alınmaması gibi. Bunlar ateşkesin başlıkları değil. Bunlar uzun vade konuları. bunlar kabul edilebilir talepler değil gerçekçi bakmamız lazım. Biz jeopololitik konuları konuşabiliriz. Şu anda bizim odaklandığımız yer Rus saldırılarının durması ve ateşkes kararının çıkması, çabamız bu yönde.

iki taraf da el yükseltmeye çalışıyor. Rusya'nın askeri hareketliliği tırmandırması barış sürecine katkı sağlamaz. Rusya tarafına da bunu söylüyoruz. Ciddiye alınmasını istiyorsanız askeri hareketliliği geri çekmeniz gerekiyor.Korkum bunun artacağı yönünde. Askeri saldırılar devam ederse şehirlere müzakerenin zemini ortadan kalkar. Umarım Ruslar müzakerelerde ellerini güçlendirmek için bunları yapıyorlardır. İnşallah bu noktaya gelmeyiz."

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