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D-100 karayolunda dönel kavşakta kaza: Yaralılar var

D-100 karayolunda dönel kavşakta kaza: Yaralılar var

22:0324/05/2025, Cumartesi
IHA
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İki kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İki kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu D-100 karayolu Tokadi Hayrettin Türbesi kavşağında Ankara istikametine seyreden otomobil ile dönel kavşaktan dönmek isteyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan iki yolcu hafif şekilde yaralandı.

Bolu D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Tokadi Hayrettin Türbesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden A.S. yönetimindeki 14 ABZ 889 plakalı otomobil, dönel kavşaktan dönmek isteyen S.G. idaresindeki 35 BAN 291 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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