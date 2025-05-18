Bolu'daki otel faciasında kahreden detaylar: 20 kişi yanarak 54 kişi ise zehirlenerek hayatını kaybetti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Faciada 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7'sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü iddianamede yer aldı.