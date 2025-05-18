Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu'daki otel faciasında kahreden detaylar: 20 kişi yanarak 54 kişi ise zehirlenerek hayatını kaybetti

Bolu'daki otel faciasında kahreden detaylar: 20 kişi yanarak 54 kişi ise zehirlenerek hayatını kaybetti

07:2618/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybetti.
21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturmalar sürüyor.


Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın showroom bölümünde kullanılan grill plate cihazından çıktığı belirtildi.


20 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.



Hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 77 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi.


Faciada 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.


Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7'sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü iddianamede yer aldı.






#bolu
#kartalkaya
#otel
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nihai liste 2025 sorgulama ekranı: Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi alımı kura listesi için geri sayım başladı