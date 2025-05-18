Bolu'daki otel faciasında kahreden detaylar: 20 kişi yanarak 54 kişi ise zehirlenerek hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda yangının otelin 4'üncü katında bulunan restoranın showroom bölümünde kullanılan grill plate cihazından çıktığı belirtildi.
Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
Hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 77 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi.
Faciada 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7'sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü iddianamede yer aldı.