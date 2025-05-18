13 kişiye 1998’er yıl hapis istendi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin iddianamesini tamamladı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtildi. İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.





19 KİŞİYE DE 22 YIL HAPİS TALEBİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. İddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.





YANGIN BÖYLE ÇIKTI

Faciaya ilişkin tespitlerin yer aldığı iddianameye göre, grill plate isimli cihazda ısınma, ızgara iletkenlerinde var olan aşınma ve yaşlanma gibi etkilerle kısa devre oldu. Kısa devre akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilemedi. Saat 03.17’de cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağlar buharlaşıp yanmaya başladı. Izgaranın önündeki sehpa ile ahşap dekorasyon arasına düşen ilk kıvılcımın ardından kontrol edilebilir düzeydeki yangın yaklaşık 6 dakika sürdü. Bu süreçte tutuşan yağların sehpa ve zemine aktığı ifade edilirken, yemek yağlarının yanmasıyla zincirleme yanmalar devam etti. Daha sonra alevler 100 cm ilerdeki çöp bidonunu yaktıktan sonra, LPG bağlantı hortumları da eritti.Restoranta 2 farklı kapı ile ulaşan taze havanın yangını beslediğine dikkat çekildi.





HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR

Yangını ilk fark eden personelin Yusuf Karahanlı olduğuna işaret edilen iddianamede, 03.24 sularında başka personellere seslendiği Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz’ün olay yerine geldiği anlatıldı. İddianamede, Mehmet Gündüz’ün tel kapıyla restoran arasındaki alandan yangının büyüklüğünü gördükten sonra herkesi dışarı gönderdiği anlatılırken, personelin mutfağı terk etmesinden 8 saniye sonra yangının anormal hızda arttığı vurgulandı. Saat 03.24’te resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çelik’in yangından haberdar edildiğine değinilen iddianamede, şahsın yangın alarmı ve sesli uyarı gibi hiçbir faaliyette bulunmadığı da anlatıldı.





ASANSÖR KATI DEĞİL KRAL DAİRESİ

Öte yandan otelin arka tarafında 4’üncü bodrum katı yamaç tarafına çıkarken bulunan tek katlı eğik çatılı yapıya ait herhangi bir mimari kat planı çizimi bulunmadığı, 1997 yılına ait ruhsata ve mimari plana uygun olmayan bir aykırılığın da binanın üst katı olduğu, bu katın projede asansör katı olarak belirtilmesine rağmen kral dairesi olarak kullanıldığı anlatıldı.





BİR SÜRÜ EKSİK VAR

İddianamede kritik detaylar da yer aldı. Buna göre otelde olası bir yangın sonrası duman tahliyesini sağlayacak bir sistemin bulunmazken, kaçış merdivenlerinde basınçlandırma sistemi de yer almıyordu. Merdivenlerin üst bölümünde devamlı havalandırmayı sağlayacak yeterli kapasitede tepe penceresinin bulunmadığı anlatıldı. Taşınabilir söndürme cihazlarının rastgele konumlandırıldığı anlatılan iddianamede, otelde oluşturulan ilk yardım ekibinin de yetersiz olduğu ifade edildi. Koridorlarda duman dedektörünün bulunmadığına vurgu yapılan iddianamede, koridor ve odalarda fiskiye (yağmurlama) tarzı söndürme sisteminin olmadığı, mevcut şartlarda duman dedektörlerinin ve yangın sisteminin çalışıp çalışmadığıyla ilgili kanaat edinilemediği anlatıldı.





SİREN VE BUTONLAR ERİMİŞ

Oda tavanlarında duman dedektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu, ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği vurgulandı.



