Bakan Tunç'tan Bolu'daki otel yangını iddianamesine ilişkin açıklama: Adalet eksiksiz şekilde yerine gelecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç , 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına yönelik soruşturmada yargılama sürecinin titizlikle yürütüleceğini söyledi.

Bakan Tunç 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hazırlanan iddianameye ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

İddianame düzenlendiğini bildirdi

Bakan Tunç, paylaşımında, Bolu Kartalkaya 'da 78 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini bildirdi.

Tunç, hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunduğunu, ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edildiğini belirtti.

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Soruşturmanın her aşamasının büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütüldüğünün altını çizen Tunç, iddianamenin mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama sürecinin de titizlikle yürütüleceğini ifade ederek, " Bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. " dedi.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.

Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır.

Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir.

Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür.

İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir.

78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."





Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir.



Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 17, 2025







