Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili flaş gelişme: Sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
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