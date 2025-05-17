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Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili flaş gelişme: Sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili flaş gelişme: Sanıklar için istenen cezalar belli oldu

16:3817/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
AA
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Ayrıntılar geliyor...

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