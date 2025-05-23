Beşinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik (21), ikamet ettiği 5. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Çelik, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.