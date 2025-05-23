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Beşinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

Beşinci kattan düşen genç hayatını kaybetti

00:2523/05/2025, Cuma
IHA
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21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
21 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da ikamet ettiği beşinci kattaki dairenin balkonundan düşen 21 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da 5. kattan düşen 21 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Çelik (21), ikamet ettiği 5. kattaki dairenin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman Çelik, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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