Bolu'da kaybolan 92 yaşındaki adamdan sevindiren haber

İkamet ettiği 3. Etap TOKİ Konutlarından sabah 07.00 sıralarında ayrılan İsmet Mercimek'ten uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Yaşlı adam, AFAD, polis, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve ilçe sakinleri tarafından yapılan arama sonucunda 15 saat sonra Yörükler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda bulundu.