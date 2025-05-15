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Bolu'da kaybolan 92 yaşındaki adamdan sevindiren haber

Bolu'da kaybolan 92 yaşındaki adamdan sevindiren haber

00:2315/05/2025, Perşembe
AA
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Mercimek, detaylı şekilde muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mercimek, detaylı şekilde muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da 92 yaşındaki İsmet Mercimek, sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Mercimek'ten uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Başlatılan çalışmanın 15'inci saatinde Mercimek kaybolduğu ormanlık alanda bulundu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kendisinden haber alınamayan 92 yaşındaki İsmet Mercimek ormanlık alanda bulundu.

İkamet ettiği 3. Etap TOKİ Konutlarından sabah 07.00 sıralarında ayrılan İsmet Mercimek'ten uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Yaşlı adam, AFAD, polis, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve ilçe sakinleri tarafından yapılan arama sonucunda 15 saat sonra Yörükler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda bulundu.

Olay yerinde sağlık kontrolünden geçirilen İsmet Mercimek, sedye ile ambulansa taşındı.

Mercimek, detaylı şekilde muayene edilmek üzere ambulansla Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.




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