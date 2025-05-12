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Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

10:4812/05/2025, Pazartesi
DHA
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye düştü, sürücüler düşük hızda ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 25 metreye kadar düştü.

Sürücüler, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, rampalı ve virajlı yollarda, sis nedeniyle düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.



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