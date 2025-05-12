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İstanbul'da korkutan deprem: Yerin 17.9 kilometre altında meydana geldi

İstanbul'da korkutan deprem: Yerin 17.9 kilometre altında meydana geldi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:3912/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi merkezli bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli'den edinilen bilgiye göre yerin 17.9 kilometre altında meydana gelen deprem saat 09.41 sıralarında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi merkezli bir deprem gerçekleştiğini duyurdu. Kandilli'den edinilen bilgiye göre yerin 17.9 kilometre altında meydana gelen deprem saat 09.41 sıralarında gerçekleşti.


Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü ise 3.3 olarak açıkladı. Deprem İstanbul'da fazla hissedilmedi.




#Deprem
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