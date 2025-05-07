İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında artçı deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, İstanbul'da saat 12.22'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinde de 3.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.22'de gerçekleşen depremin derinliği 9.62 kilometre olarak ölçüldü.
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