Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda 485 diri fay segmenti bulunduğunu ve açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerin ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin açıklama ve yetkililerin bilgilendirmelerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.
Haritaya "https://tdth.afad.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.
Deprem Tehlike Haritası'na ilişkin video
Paylaşılan videoda, Yapı Sağlığı İzleme Merkezi'nde Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yer aldığı ekran üzerinden Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal ve inşaat mühendisi Zehra Özçelik'in bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.
Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, şunları dile getirdi:
Videoda, geçmişteki deprem tehlikesi haritalarının gösteriminin ardından konuşan Deprem Daire Başkanı Akgün, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır. Yer ivmesi en basit anlatımıyla depremin zeminde meydana getirebileceği sarsıntının büyüklüğünü gösteren parametrelerinden biri olarak tanımlanabilir." bilgisini paylaştı.
Akgün, 1996-2019 yılları arasında kullanılan bir önceki haritada deprem tehlikesinin bölgesel olarak, 1 ila 5 arasında farklı derecelere ayrıldığını, şu an yürürlükte olan Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ise "deprem bölgesi" kavramının ortadan kalktığını ve bunun yerine noktasal bazlı en büyük yer ivmesi değerleri verildiğini anlattı.
Deprem Tehlike Haritası'na nasıl ulaşılır?
Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na "https://tdth.afad.gov.tr/" internet adresinden yapılan yönlendirmeyle e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşılabildiğini aktardı.
İnşaat mühendisi Özçelik ise Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ivme değerlerinin büyüklüklerine göre renklendirildiğini, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerin, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini anlattı.