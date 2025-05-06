"Türkiye Deprem Tehlike Haritası 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Bu harita çok paydaşlı bir yaklaşımla 7 üniversite ve kamu kurumlarından alanında uzman çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın en önemli altlığını MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası oluşturmaktadır. Bu haritanın yanı sıra Tarihsel ve Aletsel Dönem Deprem Katalogları da kullanılmaktadır. Türkiye Diri Fay Haritası, MTA tarafından en son 2013 yılında güncellenmiştir. Bu haritaya göre ülkemizde toplam 485 diri fay segmenti bulunmaktadır. Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu tür diri fay haritaları da güncellenmektedir."