Küçükçekmece'de panik: Dört katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da 6.2'lik deprem ve artçı sarsıntılarının ardından yaşanan tedirginlik devam ederken Küçükçekmece ilçesinde paniğe neden olan bir olay yaşandı. Cennet Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında bulunan kolonlarda çatlak oluştuğu ve dökülme meydana geldiği fark edildi. Bunun üzerine dört katlı bina boşaltıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.
Cennet Mahallesi Deniz Sokak'taki binanın bodrum katında bulunan kolonlarında çatlak oluştuğunu ve dökülme meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve Küçükçekmece Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından 4 katlı binayı mühürledi.
Binadan tahliye edilen 7 kişi otele yerleştirilirken, 21 kişinin ise kendi yakınlarının yanında kalacağı öğrenildi.