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İstanbul'da 96 daireli siteye tahliye kararı: Kolonları patladı!

İstanbul'da 96 daireli siteye tahliye kararı: Kolonları patladı!

09:363/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da kolonları patlayan 96 dairelik siteye tahliye
İstanbul'da kolonları patlayan 96 dairelik siteye tahliye

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Küçükçekmece'de bulunan 96 daireli sitenin kolon demirlerinde ve duvarlarında derin çatlaklar tespit edildi. Hasar gördüğü gerekçesiyle mühürlenen sitenin sakinlerine taşınma için 7 gün süre verildiği bildirildi.

İstanbul Küçükçekmece'de kolon demirleri çürüyen, duvarlarında derin çatlaklar oluşan 96 daireli site Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından mühürlendi. 37 yaşındaki siteyi inceleyen ekipler gördükleri manzara sonrası hemen tahliye kararı aldı.


TAŞIYICI KOLONLARI ÇÜRÜMÜŞ


Ntv'de yer alan habere göre; Bodrum katları su alan sitedeki binalardan birinin taşıyıcı kolonlarında çürümeler yaşandığı görüldü.

Oturulamaz haldeki binanın sakinlerinden biri, "Eğer deprem 13 saniyeden fazla sürseydi şu an ölmüştük." diye konuştu


SİTE SAKİNLERİNE 7 GÜN SÜRE VERİLDİ


Site sakinleri apar topar evlerini terk etti.

10 gündür evlerine giremeyen site sakinlerine eşyalarını çıkarmaları için 7 gün süre tanındı.

Hem taşınma hem de barınacak yer bulma telaşı başladı.

23 Nisan'daki İstanbul depremi sonrası yapılan saha taramalarında megakentteki 4 bin 295 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.



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