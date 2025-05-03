Esenyurt'ta 3 katlı fabrikada yangın!

Esenyurt'ta bulunan 3 katlı tekstik fabrikasında yangın çıktı.
Esenyurt Kıraç'ta bulunan 3 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Akçaburgaz Mahallesi 3090. Sokak'taki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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