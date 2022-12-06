Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı

Terörle mücadele nasıl kırmızı çizgimizse uyuşturucuyla mücadele de aynı şekilde kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada 'Siz kara para aklamayı da uyuşturucu trafiklerini de o karanlık danışmanlarınıza sorun! İçişleri Bakanımız da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gereken cevapları vermiştir. Türkiye Cumhuriyete devletinin ve bakanlarının uyuşturucuyla ilişkisi olduğuna dair bilgi ve ya bulgu olup da açıklamayan namerttir' ifadelerini kullandı.

