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POLİTİKA

Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu'nun 'Dar Koridor' adlı kitabında Atatürk ve inkılaplarını eleştirdiği ortaya çıktı. CHP içerisinde Acemoğlu sözleri tartışmalara yol açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Daron Acemoğlunun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHPyi karıştırdı
Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İkinci Yüzyıla Çağrı” programında ekonomi danışmanı olarak açıkladığı Daron Acemoğlu’nun geçmişi, CHP’lileri şaşırtmaya devam ediyor.

'ATATÜRK ZORLA DAYATTI'

Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Daron Acemoğlu kitabından, "Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler, örneğin Baatı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. bazı durumlarda da infaz edildi" ifadelerini kullandı.

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