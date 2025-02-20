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Dışişleri Bakanı Fidan Çinli mevkidaşı ile 'uluslararası tehditleri' görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Çinli mevkidaşı ile 'uluslararası tehditleri' görüştü

19:5920/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile Güney Afrika'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Siyasi ve ekonomik iş birliklerini ele alan iki bakan, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde de bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

'Uluslararası tehditleri' görüştüler

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.




#Hakan Fidan
#Çin
#Dışişleri Bakanı
#Güney Afrika

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