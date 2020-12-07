Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda konuşuyor.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda konuşuyor.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Ermenistan'ın topraklarında gözümüz yok.
Ayrıntılar geliyor...
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