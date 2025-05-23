Edirne'de 'fuhuş' operasyonunda 7 gözaltı: 11 kadın kurtarıldı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçlarının engellenmesine yönelik çalışmasında Edirne'nin İpsala, Keşan ilçeleri ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde masaj salonu, spa merkezi niteliğinde 5 adres belirledi. Adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı, 11 kadın kurtarıldı. Adreslerdeki aramalarda 11 randevu defteri, 70 cinsel içerikli sağlık ürünü, 4 kamera kayıt cihazı, 12 cep telefonu, 193 bin 440 lira, 70 avro, 2 altın bilezik ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ile 11 kadın hakkındaki işlemler devam ediyor.