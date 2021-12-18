Eğlence mekanlarına 'sahte alkol' denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi.
DENETİMLER DEVAM EDECEK
Türkiye’de son günlerde yaşanan sahte alkol ölümleriyle ilgili arttırılan denetimlerde eğlence mekanlarında, satılan alkollü içeceklerin bandrolleri (TAPDK) belgeleri kontrol edildi.
Beyoğlu’nda yapılan denetimlerde mekanlarda sahte alkole rastlanmazken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
TEKİRDAĞ'DA DA DENETİMLER SIKLAŞTI
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde de, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çorlu, Süleymanpaşa, Ergene, Hayrabolu, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı sahte içki operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 117 litre sahte içki, 40 litre etil alkol ve 3 anason ele geçirildi.
Olayla ilgili 16 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.