Victor Osimhen’in sevgilisi zincirleme kazaya karıştı

Kaza, dün saat 15.10 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig yönetimindeki 34 RID 534 plakalı otomobil, aynı istikametteki 34 NZJ 056 ve 34 KVS 004 plakalı iki araçla çarpıştı.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

HAMİLELİĞİ NEDENİYLE HASTANEDE KONTROL ALTINA ALINDI

Maddi hasarlı kazanın ardından Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye başvuran 26 yaşındaki model Stefanie Kim Ladewig'in hamile olduğu öğrenildi.

Tedbir ve kontrol amaçlı hastaneye giden Ladewig'in yapılan detaylı muayenelerinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Kontrolleri tamamlanan ünlü model kısa süre sonra taburcu edildi.

Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen 26 yaşındaki Stefanie Kim Ladewig, modellik mesleğinin yanı sıra sosyal medya platformlarında moda ve güzellik üzerine ürettiği içeriklerle tanınıyor. Victor Osimhen ile birlikteliğini sürdüren Ladewig'in bir çocuk annesi olduğu biliniyor.

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