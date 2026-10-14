Küçükçekmece'de bodrum katını su bastı: Dairede mahsur kalan kişi kurtarıldı
09:58, 14/10/2026, Çarşamba
AADHA
Küçükçekmece’de yağmur nedeniyle bodrum kattaki evi su basan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde de bodrum katta bulunan bir evi su bastı. Evde bulunan kişi, su baskını nedeniyle dışarı çıkamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde mahsur kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.
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