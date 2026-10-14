Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın
11:21, 14/10/2026, Çarşamba
DHAAA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da Muratpaşa Baltaş Sanayi Sitesi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Muratpaşa Mahallesi'ndeki Baltaş Kilimci Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, bölgede yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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