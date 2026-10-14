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İş adamına 'sektörden silme' tehdidi: Murat Ongun'un eşinin şirketinden 600 bin liralık alışverişe zorlandı

İş adamına 'sektörden silme' tehdidi: Murat Ongun'un eşinin şirketinden 600 bin liralık alışverişe zorlandı

10:23, 14/10/2026, Çarşamba
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İş adamına 'sektörden silme' tehdidi: Murat Ongun'un eşinin şirketinden 600 bin liralık alışverişe zorlandı
Gözde Ongun-Ekrem İmamoğlu-Murat Ongun- Mehmet Muhittin Palazoğlu

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında, Murat Ongun'un eşiyle bağlantılı olduğu belirtilen şirket üzerinden yapılan tespih satışına ilişkin iddialar gündeme geldi. İş adamı Mehmet Muhittin Palazoğlu, şirketinin 200 tespih karşılığında 600 bin lira ödeme yaptığını öne sürdü. Palazoğlu söz konusu alışverişi, 'Ticaret değil haraçtır. Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur" sözleriyle anlatarak baskı altında kalarak yaptığını söyledi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasında, tutuksuz sanık iş adamı Mehmet Muhittin Palazoğlu'nun ifadeleri öne çıktı. Palazoğlu, 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinin ardından şirketlerine ait reklam alanlarının bir gecede kaldırıldığını belirtti.

Tuzla'daki projesi için iskan izni alamaması üzerine Murat Ongun ile görüştüğünü aktaran Palazoğlu, bu görüşmenin ardından kültür ve sanat ihalelerine yönlendirildiğini, devam eden süreçte ise tehdit ve baskılarla karşılaştığını iddia etti.

RÜŞVET DEĞİL İRTİKAP: ÖDEYEN FAİL DEĞİL MAĞDUR

Akşam'ın haberine göre sektörde faaliyet gösterememekle tehdit edildiklerini ifade eden Palazoğlu, Murat Ongun'un eşi Gözdem Zeynep Ongun'la bağlantılı B. şirketinden 200 tespih satın alınması gerekçesiyle 600 bin lira ödemeye mecbur bırakıldıklarını söyledi. Emrah Bağdatlı tarafından kendisine iletilen "Patronun karısının şirketi, iyi düşün." mesajlarının da gösterildiğini aktardı. Benzer faturaların diğer reklam şirketlerine de düzenlendiğine dikkat çeken Palazoğlu, "Bunun adı ticaret değil baskıdır, haraçtır. Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak baskıyla yaptırılan ödeme rüşvet değil, irtikaptır. Ödeyen de fail değil, mağdurdur." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 6 KOMİSYON

Organizasyon şirketi sahibi Ahmet Çiçek, 2019 yerel seçimlerinin ardından reklam yetkilerinin Murat Ongun'un kontrolünde toplandığını, taleplerin ise Kültür AŞ aracılığıyla iletildiğini öne sürdü. Bazı şirketlerden fatura karşılığında para çıkarılması teklifini kabul ettiğini belirten Çiçek, bu işlem karşılığında yüzde 6 komisyon aldığını ifade etti. Çiçek, paraların Berat Kapki'nin çalışanı Sinan Sepetçi tarafından organize edildiğini ve bankalardan çekildiğini de iddia etti.


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Başlıklar :murat onguni̇bbi̇stanbul büyükşehir belediyesimehmet muhittin palazoğlu
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