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Elazığ haberleri: Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ haberleri: Otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 2 yaralı

23:3828/05/2025, Çarşamba
G: 29/05/2025, Perşembe
IHA
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Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ'da otomobil uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Palu ilçesine bağlı Kayahisar köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı.


Kazada, M.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken Y.Ö. ve B.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar

ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken. M.Ö.'nün cansız bedeni ise incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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