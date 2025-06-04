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Elazığ'da uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

Elazığ'da uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

12:574/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
IHA
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Elazığ'da uçurumdan düşen genç, hayatını kaybetti.
Elazığ'da uçurumdan düşen genç, hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yaparken dengesini kaybederek uçurumdan düşen genç, hayatını kaybetti.

Olay, Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. (26) öğle saatlerinde dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Akşama kadar evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve köylüler arama çalışması başlattı. Ekipler gece saatlerinde O.A.'yı köyün çıkışında uçurumdan düşmüş halde buldu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede O.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


O.A (26) olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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