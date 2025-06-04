Elazığ'da uçurumdan düşen genç, hayatını kaybetti.

Olay, Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A. (26) öğle saatlerinde dağlık alanda yürüyüşe çıktı. Akşama kadar evine dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve köylüler arama çalışması başlattı. Ekipler gece saatlerinde O.A.'yı köyün çıkışında uçurumdan düşmüş halde buldu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede O.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.