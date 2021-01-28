Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'devlet benim' diyen şahsı şikayet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle kente giderek anahtar teslim törenine katılmıştı. Bir grup vatandaş, Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önünü kesti ve kendilerini 'devletin adamıyım' diyerek tehdit edip tefecilik yapan kişiyi şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söylenenleri tek tek dinleyerek not etti.
Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle kente giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne bir grup vatandaş geçti. Erdoğan'ın aracını durdurarak kendisiyle iletişim kuran vatandaşlar, bir şahsın tefecilik yaptığını öne sürerek şikayetlerini dile getirdi.
Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıddık Erikli isimli şahsın adını danışmanlarına verdi.
Konuşma sırasında kaydedilen videoda vatandaşların Erdoğan'a, "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor." ifadeleriyle durumu açıkladığı görüldü.
O sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.