Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'devlet benim' diyen şahsı şikayet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili müjde veren Erdoğan, '436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzere' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke olduğunu söyledi.