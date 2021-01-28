Gündem Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğana devlet benim diyen şahsı şikayet etti
POLİTİKA

Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'devlet benim' diyen şahsı şikayet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle kente giderek anahtar teslim törenine katılmıştı. Bir grup vatandaş, Erdoğan'ın içinde bulunduğu otobüsün önünü kesti ve kendilerini 'devletin adamıyım' diyerek tehdit edip tefecilik yapan kişiyi şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söylenenleri tek tek dinleyerek not etti.

Haber Merkezi Diğer
Elazığlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının önünü bir tefeciyi şikayet etti.
Elazığlı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracının önünü bir tefeciyi şikayet etti.

Elazığ depreminin 1'inci yıl dönümü nedeniyle kente giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne bir grup vatandaş geçti. Erdoğan'ın aracını durdurarak kendisiyle iletişim kuran vatandaşlar, bir şahsın tefecilik yaptığını öne sürerek şikayetlerini dile getirdi.

  • Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sıddık Erikli isimli şahsın adını danışmanlarına verdi.

Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Devlet benim' diyen şahsı şikayet ettiler
OYNAT 00:31
Elazığlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Devlet benim' diyen şahsı şikayet ettiler
Elazığlılar kendilerini 'Devletin adamıyım' diyerek tehdit ettiğini belirterek Sıddık Erikli isimli kişiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylenenleri tek tek not aldı.

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"Ben Külliye'nin adamıyım"

Konuşma sırasında kaydedilen videoda vatandaşların Erdoğan'a, "Sıddık Erikli Muş'tan gelmiş. 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor." ifadeleriyle durumu açıkladığı görüldü.

O sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da not alması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da halkın yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma ve deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kenti ziyareti sırasında, vatandaşlarla da sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da halkın yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı
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