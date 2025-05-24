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Emine Erdoğan: Aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz

Emine Erdoğan: Aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz

09:3924/05/2025, السبت
G: 24/05/2025, السبت
AA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin, "Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz" dedi.

Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum"
ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin videoya da yer verildi.



#Emine Erdoğan
#Uluslararası Aile Forumu
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