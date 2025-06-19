Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti: Dinlenmeyi hak ettiler

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlayarak dinlenmeyi hak ettiler. Bütün çocuklarımıza, ufuklarını genişletecek yeni bilgileri ekranlardan öğrendikleri değil, deneyimleyerek keşfettikleri bir tatil dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.