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Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti: Dinlenmeyi hak ettiler

Emine Erdoğan karne alacak öğrencileri tebrik etti: Dinlenmeyi hak ettiler

20:1719/06/2025, Perşembe
AA
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Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alacak öğrencileri kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, “Tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlayarak dinlenmeyi hak ettiler. Tatilde bilgileri deneyimleyerek keşfedecekleri bir dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne alacak öğrencileri kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın son ders zilinin çalmasıyla birlikte karnelerine kavuşacak olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bir eğitim yılını daha başarıyla tamamlayarak dinlenmeyi hak ettiler. Bütün çocuklarımıza, ufuklarını genişletecek yeni bilgileri ekranlardan öğrendikleri değil, deneyimleyerek keşfettikleri bir tatil dönemi diliyorum." ifadesini kullandı.


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