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Emine Erdoğan: Türkiye dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Projesinin 6'ncı yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda olduğunu bildirdi.

Seda Ekinci
13:02 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin 6. yılını kutlayarak, Türkiye'nin, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda olduğunu bildirdi.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından
Sıfır Atık Projesinin 6'ncı yılı
dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Dünya Ortak Evimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, "Sıfır atık hareketi 6 yaşında. Tabiata, insana bahşedilmiş bir lütuf nazarıyla bakan milletimizin desteğiyle bugün Türkiye, dünyada sıfır atık hareketinin öncüsü konumunda." ifadelerini kullandı.


Günden güne her vicdana sirayet eden sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak için peş peşe güçlü adımlar attıklarını dile getiren Emine Erdoğan, kurumların gayreti ve her yaştan vatandaşın kararlılığı ile milyonlarca ton atığın ekonomiye kazandırıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı kapsamında 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle küresel bir dönüşümün kapısını araladıklarına da işaret eden Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk imzacısı olduğu Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı ise bu dönüşüme hız katarak, insanlık için yeşil bir sayfanın açılmasına vesile oldu. Yüreğinde kendinden sonraki gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilme kaygısı taşıyan tüm gönüllüler, bir imza ile 'mücadelede ben de varım' dedi. Bu inançtan aldığımız güçle BM Sıfır Atık Danışma Kurulu olarak belirlediğimiz hedefler doğrultusunda, iklim değişikliğine karşı, ortak evimiz için haykırmaya devam edeceğiz. Ağaçların, toprağın, suyun sesine kulak veren, daha adil bir dünyanın inşası için emek sarf eden bütün dostlara teşekkür ediyorum."



#Emine Erdoğan
#Sıfır Atık Projesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
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