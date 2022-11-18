Erdoğan ile Putin görüştü

Köpek eğitmeni Çağrı Aracı'dan başıboş köpek sorununa çözüm önerisi: Yanından geçerken izin almalıyız

Başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklamada bulunan köpek eğitmeni Çağrı Aracı, insanların köpeğin yanından geçerken bir “izin alma yöntemleri” olması gerektiğini söyledi. Çağrıcı'nın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.