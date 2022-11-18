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POLİTİKA

Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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Haber Merkezi DHA
Erdoğan ile Putin görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifiyle ilgili olarak ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

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