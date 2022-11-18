Erdoğan ile Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifiyle ilgili olarak ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in doğalgaz merkezi kurulması teklifiyle ilgili olarak ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin teknik, hukuki, ticari değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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