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Erdoğan’ın ilk durağı KKTC

Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye’nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek.

Haber Merkezi
04:00 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan.

Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ilişkin yurt dışı ziyaretlerine yine sembolik anlamı olan bir başlangıç yapıyor. Geleneğini bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Geniş Anadolu Coğrafyası’ olarak dillendirilen KKTC’yi 12 Haziran'da, Azerbaycan’ı 13 Haziran'da ziyaret edecek. Kıbrıs ziyaretinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada çözüme ilişkin Türkiye’nin tezlerini bir kez daha uluslararası kayıtlara geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin çözümden yana olduğu mesajını yineleyecek. Bir gün sonra ise Erdoğan’ın durağı kardeş Azerbaycan olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Haziran’da yapacağı Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Bu ziyarettede iki Cumhurbaşkanı Kafkaslar’da barış ve istikrara yönelik mesajlar verecek.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Politika
#KKTC
#Ersin Tatar
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