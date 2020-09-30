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ANKARA

​Ermenistan çekilmeden durmak yok

Ermenistan çekilmeden durmak yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret ederek, Türkiye’nin güçlü desteğini bir kez daha yineledi. Çavuşoğlu, “Bu sorunun tek çözümü var: Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu olmadığı sürece sorun çözülmez” dedi. Kurtulmuş da Ermenistan’ın sırtını sıvazlayanların işlediği suçların da ortağı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş- Mevlüt Çavuşoğlu- Hazar İbrahim
Numan Kurtulmuş- Mevlüt Çavuşoğlu- Hazar İbrahim

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret ederek, Türkiye’nin ve Türk halkının desteğini bir kez daha vurguladı.

Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün (dün) bir kez daha görüştüklerini belirterek “Sürekli temas halindeyiz. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Ermenistan-Azerbaycan sorununun esasen çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadığı sürece bu sorun çözülmez” dedi.

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AZERBAYCAN’I İŞGALCİYLE BİR TUTUYORLAR

AGİT Minsk Grubu’nun sorunun çözümü konusunda somut hiçbir adım atmadığını belirten Çavuşoğlu, bugün haklı olarak ve doğru bir şekilde Ukrayna’nın ve Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü hep birlikte desteklediklerini dile getirerek “Bu doğru bir şeydir. Ama söz konusu Azerbaycan olunca toprakları işgal edilen Azerbaycan’la işgalci Ermenistan’ı eşit tutuyorlar. Bu yanlış ve haksız bir yaklaşım” ifadelerini kullandı.

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SAHADA VE MASADA YANINDAYIZ

Bakan Çavuşoğlu, “Sahada ve masada Azerbaycan’ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Bu sorunu çözelim ki Kafkasya’ya, bu bölgeye barış ve istikrar gelsin. Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları kurtulsun, azat edilsin. Bir milyona yakın göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kardeşlerimiz de evlerine dönebilsin” diye konuştu.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Çavuşoğlu dün sabah Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Azerbaycan ve Doğu Akdeniz konularının ele alındığı bir görüşme yaptı. Çavuşoğlu, “Heiko Maas ile telefonda görüştük. Son gelişmeleri ve Ermenistan’ın saldırganlığı konuştuk. Gerekli mesajları da verdik. Nasıl çözülmesi gerektiği konusunda da düşüncelerimizi paylaştık” değerlendirmesinde bulundu.

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Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
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Ermenistan’ın suçlarına ortak olmayın

  • AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, dost ve kardeş Azerbaycan halkına verilen desteği göstermek amacıyla Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi İbrahim’i ziyaret ettiklerini bildirdi. Türkiye’nin, Azerbaycan’ın hak ve hukukunu korumak için elinden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağının altını çizen Kurtulmuş, “Azerbaycan’ın herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırı, Türkiye’nin herhangi bir köyüne yapılmış bir saldırıdır” dedi. Kurtulmuş, uluslararası camiaya da çifte standartta bulunmaması çağrısında bulunarak, “Uluslararası platformda, Azerbaycan’ı köşeye sıkıştırmak ya da Türkiye’nin tezlerini bir şekilde köşeye sıkıştırmak için Ermenistan’ın haksız saldırganlığına karşı taraf olmak, aslında uluslararası alanda, uluslararası hukuku da çiğnemek demektir. Her kim Ermenistan’ın bu saldırılarına rağmen Ermenistan’a destek oluyor veya sırtını sıvazlıyorsa açıkçası Ermenistan’ın işlemiş olduğu suçların da ortağıdır” diye konuştu.

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