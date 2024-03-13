|
Gündem

Eski vekil Ahmet Çelik'i kardeşi bıçakladı

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde kardeşi K. Çelik tarafından bıçaklandı.

Şahin Şen
04:00 - 13/03/2024 الأربعاء
Güncelleme: 02:58 - 13/03/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Ahmet Çelik.
Ahmet Çelik.

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde kardeşi K. Çelik tarafından bıçaklandı. Olay dün sabah saatlerinde Çelik'in Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde meydana geldi. K. Çelik ağabeyi Ahmet Çelik’le tartıştı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne bir yaralının geldiği bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, hastaneye giderek, Ahmet Çelik’in ifadesine başvurdu. Ahmet Çelik, kardeşi K. Çelik tarafından bıçaklandığını söyledi. Olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. Olaydan sonra kayıplara karışan K. Çelik, olayda kullandığı bıçakla birlikte evinde ele geçirildi. Şüphelinin alkollü olduğu da kayıtlara geçti. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Ahmet Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



#Ahmet Çelik
#Saldırı
#Hayat
٪d ساعات قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazan'da mukabele okumanın sevabı nedir? Mukabele okumanın faziletleri