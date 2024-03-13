Eski vekil Ahmet Çelik'i kardeşi bıçakladı

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, Bahçelievler'deki ofisinde kardeşi K. Çelik tarafından bıçaklandı. Olay dün sabah saatlerinde Çelik'in Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde meydana geldi. K. Çelik ağabeyi Ahmet Çelik’le tartıştı. İki kardeş arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
EVİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne bir yaralının geldiği bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, hastaneye giderek, Ahmet Çelik’in ifadesine başvurdu. Ahmet Çelik, kardeşi K. Çelik tarafından bıçaklandığını söyledi. Olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. Olaydan sonra kayıplara karışan K. Çelik, olayda kullandığı bıçakla birlikte evinde ele geçirildi. Şüphelinin alkollü olduğu da kayıtlara geçti. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Ahmet Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.