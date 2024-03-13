Eski vekil Ahmet Çelik'i kardeşi bıçakladı

Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne bir yaralının geldiği bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, hastaneye giderek, Ahmet Çelik’in ifadesine başvurdu. Ahmet Çelik, kardeşi K. Çelik tarafından bıçaklandığını söyledi. Olay yerine giden ekipler inceleme yaptı. Olaydan sonra kayıplara karışan K. Çelik, olayda kullandığı bıçakla birlikte evinde ele geçirildi. Şüphelinin alkollü olduğu da kayıtlara geçti. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan Ahmet Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.