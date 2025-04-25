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Fatih'te iş makinesinin çarptığı işçi asansör boşluğuna düştü

Fatih'te iş makinesinin çarptığı işçi asansör boşluğuna düştü

13:5125/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
IHA
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Aydın çarpmanın şiddetiyle asansör için açılan 10 metrelik boşluğa düştü.
Aydın çarpmanın şiddetiyle asansör için açılan 10 metrelik boşluğa düştü.

Fatih'te bir inşaatta molozları almaya çalışan iş makinesinin çarptığı işçi, 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçiyi kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.

Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Uzunyol Sokak'taki bir inşaatın molozlarını almaya gelen iş makinesi çalışmaya başladı. Bu sırada iş makinesi orada bulunan Muhammed Aydın isimli işçiye çarptı. Aydın çarpmanın şiddetiyle asansör için açılan 10 metrelik boşluğa düştü. Kazayı gören diğer işçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ağır yaralanan Aydın'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, boşluğa inerek Aydın'a ulaştı. Sedyeye alınan işçi, halata bağlanarak iş makinesi yardımıyla yukarı çıkartıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Öte yandan, itfaiye ekibinin yaralı işçiyi kurtarma çalışması havadan görüntülendi.




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