Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da Yusuf D. (38) idaresindeki otomobil, Tavşanlı ilçesi Emet-Tavşanlı kara yolu Balıköy Kavşağı'nda Ziya Gökçen (69) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Gökçen yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ziya Gökçen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.