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Kırmızı ışıkta geçen cip motosiklete çarptı: Bir yaralı

Kırmızı ışıkta geçen cip motosiklete çarptı: Bir yaralı

19:4023/04/2025, Çarşamba
IHA
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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da D-100 karayolunda kırmızı ışık ihlali yapan cipin çarptığı motosiklet, yan şeritteki otomobilin üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bolu'da, Gülhayat K. idaresindeki cip, kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçen Tayyar Ö. yönetimindeki 10 ALZ 893 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sol şeritte ilerleyen İsmail A.'nın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Tayyar Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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