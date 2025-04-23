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Tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

Tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: Bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı

09:3623/04/2025, Çarşamba
IHA
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İtfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi.
İtfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi.

Afyonkarahisar'da tırla çarpışarak kağıt gibi ezilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da B.Ö., yönetimindeki tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobili sürücü ile yanında bulunan E.K., araç içerisinde sıkıştı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri E.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü M.K.'yı ise sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakika süren müdahale sonrası çıkarabildi. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, olay sonrası devrilen tır ise vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı.


Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



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