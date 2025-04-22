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Ailesini taşıyordu: Adana'da feci kaza bir ocağa ateş düşürdü

Ailesini taşıyordu: Adana'da feci kaza bir ocağa ateş düşürdü

23:5122/04/2025, Salı
IHA
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22 yaşındaki babanın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
22 yaşındaki babanın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)

Adana'da üç kişilik ailenin bulunduğu motosiklet sulama kanalına düştü. Kazada genç baba olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralandı.

Adana'da motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, eşi ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.


Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Kaya (22) yönetimindeki motosiklet, üzerinde eşi Güllü Kaya (21) ve çiftin oğulları Muhammed Ayaz Kaya (2) ile birlikte seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek aileyi sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Yakup Kaya kurtarılamadı. Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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