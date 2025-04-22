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Vestel'in beyaz eşya yüklü tırı devrildi: Biri ağır iki kişi yaralandı

Vestel'in beyaz eşya yüklü tırı devrildi: Biri ağır iki kişi yaralandı

12:5922/04/2025, Salı
IHA
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Kazada tıra yüklü beyaz eşyaların değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi.
Kazada tıra yüklü beyaz eşyaların değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da Vestel'in beyaz eşya yüklü tırı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'daki M.D. idaresindeki Vestel markasının beyaz eşyalarını taşıyan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.Ç., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada tıra yüklü beyaz eşyaların değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu, aracın Vestel'in Manisa'daki fabrikasından beyaz eşyaları alarak Konya'ya götürdüğü belirtildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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