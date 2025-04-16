Çanakkale'de rüzgar gülü kanadı taşıyan tır devrildi

Çanakkale'de özel bir firmaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır, Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.