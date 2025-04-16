Kaza sonrası kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne rekor ceza: 42 bin 859 lira ödeyecek

Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde trafik kazasına karışan bir motosiklet sürücüsü, tutanak düzenlenmeden ve yetkililer gelmeden olay yerinden kaçtı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgisinden motosiklet sürücüsü M.K'yi tespit etti. M.K'nin sürücü belgesi olmadığı ve kasksız motosiklet kullandığı belirlendi.