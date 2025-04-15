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Otomobil evin bahçesine girdi: 2 kişi yaralandı

Otomobil evin bahçesine girdi: 2 kişi yaralandı

12:2015/04/2025, Salı
DHA
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Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Siirt'teki kaza, sabah saatlerinde Tekel Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Halil D.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ACB 96 plakalı otomobil, bir evin bahçesine girerek yan yattı. Kazada sürücü Halil D. ile eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



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