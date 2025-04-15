Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

Burdur'dan Antalya yönüne seyreden Sema C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema C. ve yanında bulunan çocukları Kuzey G., Güney G. ile Emel Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.