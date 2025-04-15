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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

12:4415/04/2025, Salı
IHA
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur-Antalya kara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildiği. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Burdur'dan Antalya yönüne seyreden Sema C. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sema C. ve yanında bulunan çocukları Kuzey G., Güney G. ile Emel Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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