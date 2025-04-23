Kocaeli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kocaeli'deki kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, otomobil ve başka bir otomobil kazaya karıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.