Kocaeli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'deki kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Reyhan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç, otomobil ve başka bir otomobil kazaya karıştı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken yol tekrar trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.